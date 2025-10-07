Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in India tại Cvent dao động từ ₹1.97M mỗi year cho Software Engineer II đến ₹3.28M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹2.83M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cvent. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
