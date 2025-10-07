Thu nhập Nhà khoa học nghiên cứu in United States tại Cruise dao động từ $339K mỗi year cho L4 đến $678K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $468K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cruise. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$339K
$196K
$107K
$36.1K
L5
$460K
$216K
$223K
$21.9K
L6
$678K
$259K
$371K
$47.4K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Cruise, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.