Thu nhập Kỹ sư học máy in United States tại Cruise dao động từ $345K mỗi year cho L4 đến $724K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $569K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cruise. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$345K
$200K
$117K
$28.1K
L5
$471K
$223K
$207K
$41K
L6
$724K
$263K
$401K
$59.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Cruise, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.