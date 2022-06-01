Danh bạ công ty
Critical Mass
Critical Mass Mức lương

Mức lương tại Critical Mass dao động từ $20,895 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $167,160 cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Critical Mass. Cập nhật lần cuối: 9/3/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$44.1K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$162K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$20.9K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$167K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$87.4K
Câu hỏi thường gặp

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Critical Mass est Nhân Viên Tuyển Dụng at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $167,160. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Critical Mass est de $68,717.

