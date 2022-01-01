Danh bạ công ty
Criteo Mức lương

Mức lương tại Criteo dao động từ $44,704 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $686,000 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Criteo. Cập nhật lần cuối: 9/3/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Nhà khoa học nghiên cứu

Chuyên viên nghiên cứu AI

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $92.8K

Bán Hàng
Median $139K
Phát Triển Kinh Doanh
$686K
Dịch Vụ Khách Hàng
$57.6K
Thành Công Khách Hàng
$76.4K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$56.2K
Nhân Sự
$203K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$96.2K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$92.5K
Marketing
$182K
Quản Lý Chương Trình
$170K
Quản Lý Dự Án
$44.7K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$159K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$116K
Câu hỏi thường gặp

