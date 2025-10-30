Danh bạ công ty
Gói thu nhập trung vị của Nhà Tuyển Dụng in Canada tại Cresta có tổng giá trị CA$396K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cresta. Cập nhật lần cuối: 10/30/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Tổng mỗi năm
CA$396K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Thưởng
CA$0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
10 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Cresta?
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Cresta, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Tuyển Dụng tại Cresta in Canada có tổng thu nhập hàng năm là CA$406,298. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Cresta cho vị trí Nhà Tuyển Dụng in Canada là CA$395,824.

Tài nguyên khác