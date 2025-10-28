Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Hungary tại Continental dao động từ HUF 15.17M mỗi year cho Software Engineer đến HUF 19.75M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Hungary có tổng giá trị HUF 16.75M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Continental. Cập nhật lần cuối: 10/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
