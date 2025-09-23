Thu nhập Kiến Trúc Sư Giải Pháp in United States tại Comcast dao động từ $182K mỗi year cho Senior Solution Architect đến $197K mỗi year cho Principal Solution Architect. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $200K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Comcast. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$182K
$165K
$11.9K
$5.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
15%
NĂM 1
15%
NĂM 2
15%
NĂM 3
15%
NĂM 4
40%
NĂM 5
Tại Comcast, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
15% được phát hành trong 1st-NĂM (15.00% hàng năm)
15% được phát hành trong 2nd-NĂM (15.00% hàng năm)
15% được phát hành trong 3rd-NĂM (15.00% hàng năm)
15% được phát hành trong 4th-NĂM (15.00% hàng năm)
40% được phát hành trong 5th-NĂM (40.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Comcast, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới