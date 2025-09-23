Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) tại Comcast có tổng giá trị $97K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Comcast. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025
15%
NĂM 1
15%
NĂM 2
15%
NĂM 3
15%
NĂM 4
40%
NĂM 5
Tại Comcast, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
15% được phát hành trong 1st-NĂM (15.00% hàng năm)
15% được phát hành trong 2nd-NĂM (15.00% hàng năm)
15% được phát hành trong 3rd-NĂM (15.00% hàng năm)
15% được phát hành trong 4th-NĂM (15.00% hàng năm)
40% được phát hành trong 5th-NĂM (40.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Comcast, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)