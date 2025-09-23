Danh bạ công ty
Comcast
Comcast Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in United States tại Comcast có tổng giá trị $110K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Comcast. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Comcast
Data Analyst
Philadelphia, PA
Tổng mỗi năm
$110K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
$102K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$8.2K
Số năm tại công ty
0-1 Năm
Số năm kinh nghiệm
2-4 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Comcast?

$160K

Lịch Trình Phát Hành

15%

NĂM 1

15%

NĂM 2

15%

NĂM 3

15%

NĂM 4

40%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
RSU + Options

Tại Comcast, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 15% được phát hành trong 1st-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 2nd-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 3rd-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 4th-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 40% được phát hành trong 5th-NĂM (40.00% hàng năm)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU + Options

Tại Comcast, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu tại Comcast in United States có tổng thu nhập hàng năm là $142,400. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Comcast cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in United States là $105,000.

