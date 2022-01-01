Thư Mục Công Ty
Color
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Color Mức lương

Khoảng lương Color từ $114,425 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích dữ liệu ở mức thấp nhất đến $278,600 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Color. Cập nhật lần cuối: 8/23/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Median $220K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà tuyển dụng
Median $148K
Nhà phân tích kinh doanh
$144K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Nhà phân tích dữ liệu
$114K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $171K
Nhà thiết kế sản phẩm
$134K
Quản lý sản phẩm
$206K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$279K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$236K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Korkeimmin palkattu rooli Color:ssa on Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $278,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Color:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $171,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Color

Các công ty liên quan

  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Finix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác