Coinbase
Thông tin hàng đầu
  • Has become a remote-first company
  • Sign-on bonuses in Bitcoin
  • Has rescinded offers in the past
Coinbase is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA, Coinbase is available in over 30 countries worldwide.

coinbase.com
2012
3,960
$1B-$10B
