Clearwater Analytics
Clearwater Analytics Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Boise Area

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Boise Area tại Clearwater Analytics có tổng giá trị $125K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Clearwater Analytics. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
Tổng mỗi năm
$125K
Cấp bậc
L2
Lương cơ bản
$115K
Stock (/yr)
$10K
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
7 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Clearwater Analytics?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Đóng góp

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm full-stack

Câu hỏi thường gặp

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Kỹ Sư Phần Mềm bij Clearwater Analytics in Boise Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $170,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Clearwater Analytics voor de Kỹ Sư Phần Mềm functie in Boise Area is $120,000.

