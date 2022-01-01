Thư Mục Công Ty
ClearTax
ClearTax Mức lương

Khoảng lương ClearTax từ $11,907 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích kinh doanh ở mức thấp nhất đến $103,809 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của ClearTax. Cập nhật lần cuối: 8/24/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Kỹ sư phần mềm backend

Quản lý sản phẩm
Median $16.8K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $104K

Nhà phân tích kinh doanh
$11.9K
Phát triển kinh doanh
$19.8K
Nhà thiết kế sản phẩm
$30.7K
Quản lý chương trình
$13K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại ClearTax, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại ClearTax là Quản lý kỹ thuật phần mềm với tổng thu nhập hàng năm là $103,809. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại ClearTax là $27,941.

