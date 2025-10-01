Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in New York City Area tại CLEAR dao động từ $217K mỗi year cho Software Engineer II đến $353K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $223K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CLEAR. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
20%
NĂM 1
30%
NĂM 2
50%
NĂM 3
Tại CLEAR, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
30% được phát hành trong 2nd-NĂM (30.00% hàng năm)
50% được phát hành trong 3rd-NĂM (50.00% hàng năm)
