CLEAR Mức lương

Khoảng lương CLEAR từ $6,651 trong tổng thu nhập hàng năm cho Bán hàng ở mức thấp nhất đến $418,000 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của CLEAR. Cập nhật lần cuối: 8/24/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Kỹ sư phần mềm backend

Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $418K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $188K

Quản lý sản phẩm
Median $250K
Quản lý chương trình kỹ thuật
Median $200K
Quản lý vận hành kinh doanh
$72.4K
Dịch vụ khách hàng
$42K
Nhà khoa học dữ liệu
$201K
Marketing
$121K
Nhà tuyển dụng
$191K
Bán hàng
$6.7K
Chuyên viên an ninh mạng
$113K
Lịch trình trao quyền

20%

NĂM 1

30%

NĂM 2

50%

NĂM 3

Loại cổ phiếu
RSU

Tại CLEAR, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 3 năm:

  • 20% được trao quyền trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 30% được trao quyền trong 2nd-NĂM (30.00% hàng năm)

  • 50% được trao quyền trong 3rd-NĂM (50.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại CLEAR là Quản lý kỹ thuật phần mềm với tổng thu nhập hàng năm là $418,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại CLEAR là $191,453.

