Clear Street Mức lương

Khoảng lương Clear Street từ $112,435 trong tổng thu nhập hàng năm cho Chuyên gia công nghệ thông tin ở mức thấp nhất đến $323,339 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Clear Street. Cập nhật lần cuối: 8/20/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Kỹ sư phần mềm backend

Nhà phân tích tài chính
$284K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$112K

Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Clear Street, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Rolul cel mai bine plătit raportat la Clear Street este Kỹ sư phần mềm at the L5 level cu o compensație totală anuală de $323,339.
Compensația totală anuală mediană raportată la Clear Street este $231,000.

