Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Los Angeles Area tại Clari là $143K mỗi year cho L2. Gói thu nhập trung vị year in Greater Los Angeles Area có tổng giá trị $146K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Clari. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$143K
$143K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Clari, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
