Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Philadelphia Area tại CitiusTech là $85.5K mỗi year cho Software Engineer I. Gói thu nhập trung vị year in Philadelphia Area có tổng giá trị $86K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CitiusTech. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
(Cấp độ mới vào nghề)
$85.5K
$85.5K
$0
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Xem 1 Thêm cấp độ
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại CitiusTech?

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Kỹ Sư Phần Mềm at CitiusTech in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $107,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the Kỹ Sư Phần Mềm role in Philadelphia Area is $85,000.

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho CitiusTech

Công ty liên quan

