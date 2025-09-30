Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Singapore tại Citadel là SGD 238K mỗi year cho L2. Gói thu nhập trung vị year in Singapore có tổng giá trị SGD 224K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Citadel. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
