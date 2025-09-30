Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater London Area tại Citadel dao động từ £197K mỗi year cho L1 đến £300K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in Greater London Area có tổng giá trị £286K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Citadel. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới