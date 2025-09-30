Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Chicago Area tại Citadel dao động từ $290K mỗi year cho L1 đến $553K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in Greater Chicago Area có tổng giá trị $400K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Citadel. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
