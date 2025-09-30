Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in New York City Area tại Citadel dao động từ $301K mỗi year cho L1 đến $625K mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $291K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Citadel. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
