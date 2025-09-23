Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại Citadel dao động từ $294K mỗi year cho L1 đến $473K mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $250K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Citadel. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
