Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại Citadel dao động từ $155K mỗi year cho L2 đến $350K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $325K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Citadel. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
