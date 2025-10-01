Danh bạ công ty
Cisco
Cisco Nhà Khoa Học Dữ Liệu Mức lương tại Madrid Metropolitan Area

Tổng thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Madrid Metropolitan Area tại Cisco là €110K mỗi year cho Grade 11. Gói thu nhập trung vị year in Madrid Metropolitan Area có tổng giá trị €110K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cisco. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Grade 4
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 6
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 8
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 10
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Cisco, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

El paquete salarial más alto reportado para un Nhà Khoa Học Dữ Liệu en Cisco in Madrid Metropolitan Area está en una compensación total anual de €112,391. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cisco para el puesto de Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Madrid Metropolitan Area es €109,675.

