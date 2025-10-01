Danh bạ công ty
Cisco Vận Hành Kinh Doanh Mức lương tại San Francisco Bay Area

Gói thu nhập trung vị của Vận Hành Kinh Doanh in San Francisco Bay Area tại Cisco có tổng giá trị $175K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cisco. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Tổng mỗi năm
$175K
Cấp bậc
hidden
Lương cơ bản
$175K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
0-1 Năm
Số năm kinh nghiệm
5-10 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Cisco?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Cisco, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Vận Hành Kinh Doanh at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $355,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Vận Hành Kinh Doanh role in San Francisco Bay Area is $182,700.

