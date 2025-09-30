Danh bạ công ty
Cirrus Logic
Cirrus Logic Kỹ Sư Phần Cứng Mức lương tại Greater Austin Area

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Cứng in Greater Austin Area tại Cirrus Logic có tổng giá trị $200K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cirrus Logic. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
Tổng mỗi năm
$200K
Cấp bậc
L6
Lương cơ bản
$200K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
10 Năm
Số năm kinh nghiệm
12 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Cirrus Logic?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Chức danh được bao gồm

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Câu hỏi thường gặp

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Kỹ Sư Phần Cứng chez Cirrus Logic in Greater Austin Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $296,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cirrus Logic pour le poste Kỹ Sư Phần Cứng in Greater Austin Area est de $195,000.

