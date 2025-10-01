Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Bengaluru tại Cimpress dao động từ ₹1.31M mỗi year cho PR1 đến ₹4.11M mỗi year cho PR3. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹2.07M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cimpress. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
PR1
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Cimpress, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới