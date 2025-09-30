Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Pune Metropolitan Region tại Ciena dao động từ ₹3.24M mỗi year cho P2 đến ₹3.84M mỗi year cho P3. Gói thu nhập trung vị year in Pune Metropolitan Region có tổng giá trị ₹3.42M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ciena. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Ciena, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
