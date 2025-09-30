Danh bạ công ty
Thu nhập Kỹ Sư Phần Cứng in Greater Ottawa Area tại Ciena dao động từ CA$95.6K mỗi year cho P1 đến CA$255K mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in Greater Ottawa Area có tổng giá trị CA$146K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ciena. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
CA$226K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Ciena, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Chức danh được bao gồm

ASIC Engineer

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Kỹ Sư Phần Cứng at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$254,942. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Kỹ Sư Phần Cứng role in Greater Ottawa Area is CA$144,190.

