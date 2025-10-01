Danh bạ công ty
Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Greater Toronto Area tại CIBC dao động từ CA$99.7K mỗi year cho Data Scientist I đến CA$122K mỗi year cho Senior Data Scientist. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$112K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CIBC. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Xem 2 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ

Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại CIBC?

Chức danh được bao gồm

Chuyên viên nghiên cứu định lượng

Câu hỏi thường gặp

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Nhà Khoa Học Dữ Liệu w CIBC in Greater Toronto Area wynosi rocznie CA$139,189. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CIBC dla stanowiska Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Greater Toronto Area wynosi CA$112,419.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho CIBC

