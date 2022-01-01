Danh bạ công ty
CI&T Mức lương

Mức lương tại CI&T dao động từ $17,078 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $121,295 cho vị trí Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của CI&T. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $26.6K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $33.9K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$20.2K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$17.1K
Nhân Sự
$95.1K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$121K
Quản Lý Sản Phẩm
$42.2K
Quản Lý Dự Án
$42K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$22.6K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại CI&T là Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $121,295. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại CI&T là $33,892.

