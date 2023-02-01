Danh bạ công ty
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Mức lương

Mức lương tại Church of Jesus Christ of Latter-day Saints dao động từ $13,431 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $124,320 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $124K
Trợ Lý Hành Chính
$13.4K
Dịch Vụ Khách Hàng
$56.3K

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$45.5K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$75.6K
Nghiên Cứu Viên UX
$98.5K
Câu hỏi thường gặp

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Church of Jesus Christ of Latter-day Saints adalah Kỹ Sư Phần Mềm dengan total kompensasi tahunan $124,320. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Church of Jesus Christ of Latter-day Saints adalah $65,950.

