Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
Chubb Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm Mức lương tại New York City Area

Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in New York City Area tại Chubb có tổng giá trị $265K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Chubb. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Tổng mỗi năm
$265K
Cấp bậc
hidden
Lương cơ bản
$200K
Stock (/yr)
$25K
Thưởng
$40K
Số năm tại công ty
5-10 Năm
Số năm kinh nghiệm
11+ Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Chubb?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Thêm Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $345,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm role in New York City Area is $265,000.

