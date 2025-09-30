Tổng thu nhập Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm in Philadelphia Area tại Chubb là $79.3K mỗi year cho Actuarial Trainee. Gói thu nhập trung vị year in Philadelphia Area có tổng giá trị $142K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Chubb. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***