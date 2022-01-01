Danh bạ công ty
Chewy
Chewy Mức lương

Mức lương tại Chewy dao động từ $41,392 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $557,200 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Chewy. Cập nhật lần cuối: 11/18/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Quản Lý Sản Phẩm
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Software Development Manager $304K
Director $519K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $170K

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $140K
Quản Lý Chương Trình
Median $219K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $260K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $170K
Tiếp Thị
Median $296K
Quản Lý Dự Án
Median $202K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $157K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
Median $128K
Nhân Sự
Median $200K
Vận Hành Tiếp Thị
Median $61.3K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $230K
Vận Hành Kinh Doanh
$112K
Phát Triển Kinh Doanh
$487K
Dịch Vụ Khách Hàng
$41.4K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$557K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$201K
Nhà Tuyển Dụng
Median $172K
Bán Hàng
$145K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$251K

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Chewy, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Chewy là Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $557,200. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Chewy là $204,651.

