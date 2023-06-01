CHEQ Mức lương

Mức lương tại CHEQ dao động từ $29,368 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $129,350 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của CHEQ . Cập nhật lần cuối: 11/18/2025