Checkr Mức lương

Mức lương tại Checkr dao động từ $73,630 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $360,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Checkr. Cập nhật lần cuối: 11/14/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $351K
Dịch Vụ Khách Hàng
$73.6K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$181K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$191K
Nhân Sự
$258K
Tiếp Thị
$226K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $220K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $360K
Quản Lý Chương Trình
$122K
Nhà Tuyển Dụng
Median $172K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Checkr, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Checkr là Quản Lý Sản Phẩm với tổng thu nhập hàng năm là $360,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Checkr là $205,475.

