Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kiến trúc sư dữ liệu tại Charles Schwab in United States có tổng thu nhập hàng năm là $198,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.