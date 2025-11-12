Thu nhập Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA) in United States tại Charles Schwab dao động từ $94.5K mỗi year cho 54 đến $140K mỗi year cho 58. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $132K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Charles Schwab. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Charles Schwab, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)