Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Greater London Area tại Chainlink Labs có tổng giá trị £134K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Chainlink Labs. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Tổng mỗi năm
£134K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Thưởng
£0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
4 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Chainlink Labs?

£121K

Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Chainlink Labs, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (5.00% hàng quý)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (5.00% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Kỹ Sư Phần Mềm bei Chainlink Labs in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £215,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Chainlink Labs für die Position Kỹ Sư Phần Mềm in Greater London Area beträgt £123,098.

