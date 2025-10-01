Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Greater London Area tại Chainlink Labs có tổng giá trị £134K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Chainlink Labs. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
NĂM 1
20%
NĂM 2
20%
NĂM 3
20%
NĂM 4
20%
NĂM 5
Tại Chainlink Labs, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (5.00% hàng quý)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (5.00% hàng quý)
20% được phát hành trong 4th-NĂM (5.00% hàng quý)
20% được phát hành trong 5th-NĂM (5.00% hàng quý)