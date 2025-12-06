Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Canada tại CGI dao động từ CA$75.2K mỗi year cho Associate Software Engineer đến CA$125K mỗi year cho Lead Analyst. Gói thu nhập trung vị year in Canada có tổng giá trị CA$82.6K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CGI. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
