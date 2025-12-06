Tổng thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại CGI là $116K mỗi year cho Associate Data Scientist. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $160K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CGI. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Data Scientist
$116K
$116K
$0
$0
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
