Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại CGI dao động từ $64.7K mỗi year cho Associate Business Analyst đến $128K mỗi year cho Lead Business Analyst. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $90.5K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CGI. Cập nhật lần cuối: 12/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
