CFGI Mức lương

Khoảng lương CFGI từ $84,575 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích tài chính ở mức thấp nhất đến $131,340 cho Nhà tư vấn quản lý ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của CFGI. Cập nhật lần cuối: 8/17/2025

$160K

Kế toán
$114K
Nhà phân tích tài chính
$84.6K
Nhà tư vấn quản lý
$131K

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại CFGI là Nhà tư vấn quản lý at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $131,340. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại CFGI là $114,240.

