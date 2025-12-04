Danh bạ công ty
CEVA
CEVA Kỹ Sư Phần Cứng Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Cứng in Israel tại CEVA có tổng giá trị ₪581K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CEVA. Cập nhật lần cuối: 12/4/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Tổng mỗi năm
$173K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
$131K
Stock (/yr)
$20K
Thưởng
$21.3K
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
6 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại CEVA?
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Kỹ sư ASIC

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng tại CEVA in Israel có tổng thu nhập hàng năm là ₪793,240. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại CEVA cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng in Israel là ₪579,400.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho CEVA

Tài nguyên khác

