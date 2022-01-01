Thư Mục Công Ty
Ceridian
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Ceridian Mức lương

Khoảng lương Ceridian từ $52,260 trong tổng thu nhập hàng năm cho Dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $279,390 cho Nhân sự ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Ceridian. Cập nhật lần cuối: 8/17/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Nhà thiết kế sản phẩm
Median $92K
Dịch vụ khách hàng
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Nhân sự
$279K
Marketing
$137K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$106K
Quản lý sản phẩm
$67.4K
Quản lý dự án
$82.6K
Nhà tuyển dụng
$68.6K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$111K
Kiến trúc sư giải pháp
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$101K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Ceridian, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 3 năm:

  • 33.3% được trao quyền trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được trao quyền trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được trao quyền trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Ghé thăm ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Ceridian là Nhân sự at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $279,390. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Ceridian là $92,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Ceridian

Các công ty liên quan

  • Unisys
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác