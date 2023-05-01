Thư Mục Công Ty
Ceribell
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Ceribell Mức lương

Khoảng lương Ceribell từ $111,720 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhân sự ở mức thấp nhất đến $401,849 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Ceribell. Cập nhật lần cuối: 8/17/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Quản lý khoa học dữ liệu
$248K
Nhân sự
$112K
Quản lý sản phẩm
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Nhà tuyển dụng
$139K
Kỹ sư phần mềm
$402K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

El rol més ben pagat informat a Ceribell és Kỹ sư phần mềm at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $401,849. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ceribell és de $225,623.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Ceribell

Các công ty liên quan

  • Pinterest
  • Lyft
  • Airbnb
  • Intuit
  • Spotify
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác