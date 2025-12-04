Danh bạ công ty
Cerberus Capital Management
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý

Cerberus Capital Management Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý in United States tại Cerberus Capital Management dao động từ $201K đến $287K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cerberus Capital Management. Cập nhật lần cuối: 12/4/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$230K - $270K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$201K$230K$270K$287K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Chúng tôi chỉ cần thêm 3 nữa Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý thông tin lươngs tại Cerberus Capital Management để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn


Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Cerberus Capital Management?

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý tại Cerberus Capital Management in United States có tổng thu nhập hàng năm là $286,650. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Cerberus Capital Management cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý in United States là $200,900.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Cerberus Capital Management

Công ty liên quan

  • Tesla
  • DoorDash
  • Uber
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerberus-capital-management/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.